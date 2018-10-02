В Китае обнаружили уникальную двухголовую черепаху-мутанта: видео

В Китае группа спасателей Службы дикой природы обнаружила черепаху с двумя головами.

Животное относится к виду черепах из семейства красноухих пресноводных. Как сообщает издание Daily Star, пока неясно, где и в каких условиях рептилия будет проживать. Однако, как заявили специалисты, она не будет выпущена на волю, так как нет никакой гарантии, что животное сможет выжить с условиях дикой природы.

Кроме того, специалисты обеспокоены тем, что, если черепаху отпустить, это может спровоцировать появление новых нездоровых особей.

Красноухая пресноводная черепаха обычно обитает в южной части США и на севере Мексики, однако именно эта особь была обнаружена в городе Шанграо на востоке Китая.

По предварительным данным, мутация была вызвана экологическими факторами и при правильном обращении животное сможет прожить полноценную жизнь, практически столь же долгую, как и рядовые представители красноухих пресноводных черепах.