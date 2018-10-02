В Сочи экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

Лайнер, который совершал перелет из Ханоя в Лондон, вынуждено сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира, мужчина скончался. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

По его данным, во вторник утром в 5.17 по московскому времени самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Сочи.

«Причиной посадки в Сочи стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Медики, встретившие борт на перроне, зафиксировали его смерть», - заявили в аэропорту.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме.