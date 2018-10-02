Три автомобиля и автобус столкнулись в Новокузнецке

Новокузнецкие полицейские выясняют обстоятельства массовой аварии с участием трех машин и автобуса, в результате нее один человек погиб, еще пятеро пострадали. Об этом рассказали «Звезде» в ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, ДТП произошло во вторник утром в районе остановки «Набережная» на Ильинском шоссе, где столкнулись маршрутный автобус и три легковые машины.

«По предварительным данным, первоначально произошло столкновение ВАЗ-2114 и автобуса ПАЗ. После удара ВАЗ отбросило на попутный автомобиль Hyundai Solaris. Следом в них врезался "УАЗ Патриот"», - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате аварии погиб водитель ВАЗ-2114, пять человек получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.