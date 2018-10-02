Поисковики обнаружили уникальную фотопленку времен ВОВ под Ростовом

Поисковики объединения «Миус-фронт» обнаружили удивительную находку под Ростовом. Фотоаппарат Leica Camera AG с фотопленкой Kodak AG был найден на линии Ростовского оборонительного рубежа.

Отмечается, что обнаруженные вещи находятся в отличном состоянии. Об этом сообщается на официальной странице поисковой группы в «Вконтакте».

Камера принадлежит офицеру, погибшего от пулевого ранения.

Теперь поисковики планируют проявить фотопленку. Предполагается, что на снимках могут быть запечатлены моменты боя за Ростов 1941 года.

Отмечается, что кадры представляют огромную ценность как для историков, так и для интересующихся периодом Великой Отечественной войны людей, так в то время было сделано крайне мало фотографий, к тому же, многие же из них не сохранились до нашего времени.