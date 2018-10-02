Извержение грязевого вулкана в Челябинской области попало на видео

Жители Катав-Ивановска в Челябинской области обнаружили за городом огромный оползень, вызванный извержением грязевого вулкана, который активизировался после землетрясения пятого октября.

Необычное явление можно наблюдать у горы Песчаная. Очевидцы активно делятся кадрами в социальных сетях.

Многие жители находящихся рядом населенных пунктов выразили беспокойство в связи с произошедшим, заявляя, что грязевой поток уже снес множество деревьев и скоро может затопить близлежащие жилые поселки. Другие же призвали не драматизировать, утверждая, что никакой угрозы для жизни нет.