Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия

Американский исследовательский центр Pew Research Center провел опрос, по результатам которого выяснилось, что люди более доверяют российскому президенту Владимиру Путину, нежели американскому лидеру Дональду Трампу.

Всего в опросе приняли участие более 26 тысяч человек из 25 стран мира.

Исходя из предоставленных данных, 30% всех опрошенных с доверием относятся к Путину, отмечая верный курс его политики на международной арене. В то время как аналогичный показатель у Трампа равен 27%. Так, по мнению опрошенных, США зачастую пренебрегают мнением других стран, а также прилагают недостаточное количество усилий к урегулированию мировых проблем.

Стоит отметить, что самый высокий рейтинг доверия заработала Ангела Меркель – 52%, далее следует президент Франции Эммануэль Макрон с 36%. Замыкает тройку лидеров председатель КНР Си Цзиньпинь (34%).