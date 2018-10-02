Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед грядущими перестановками.

Таким образом премьер-министр государства Синдзо Абэ, который победил на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии и по факту закрепивший за собой пост главы правительства, сможет сформировать новый кабмин и произвести необходимые перестановки. Об этом сообщает NHK.

Ожидается, что в новом кабинете из 18 прежних министров в новом кабинете будет представлена только треть. По информации издания, должности сохранят генсек правительства Есихидэ Суга, министр финансов Таро Асо, министр транспорта Кэйити Исии, глава МИД Таро Коно, а также Хиросигэ Сэко, который совмещает посты министра экономики, промышленности и торговли и министра по экономическому сотрудничеству с Российской Федерацией.

Вечером второго октября пройдет церемония утверждения нового кабмина императором Японии.

Напомним, 20 сентября председателем Либерально-демократической партии Абэ был выбран. Это дало ему возможность возглавлять правительство Японии до 2021 года при условии, что партия будет находится у власти. Абэ впервые возглавлял кабмин в 2006–2007 годах, в 2012-ом его во второй раз переизбрали премьером.