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Китай потребовал от США прекратить провокации в Южно-Китайском море

Дарья Михалина
06:57 02.10.2018
В МИД КНР выразили протест действиям американской стороны.
Китай потребовал от США прекратить провокации в Южно-Китайском море
Фото: U.S. Navy

Китай потребовал от США прекратить провокационные действия американского флота. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин после того, как эсминец ВМС США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных КНР в Южно-Китайском море.

Она добавила, что Китай сделает все необходимое для защиты собственного суверенитета.

«Мы решительно требуем от американской стороны немедленно исправить свои ошибки, прекратить подобные провокационные действия, чтобы избежать ущерба двусторонним отношениям, миру и стабильности в регионе», - приводит слова Чуньин РИА Новости.

При этом официальный представитель МИД КНР отметила, что своими действиями под предлогом «свободы навигации» ВМС США нарушили международные нормы, что в свою очередь угрожает стабильности в регионе.

«Китай в отношении этих действий выражает крайнее недовольство и решительный протест», - подчеркнула Чуньин.

Напомним, ранее корабль ВМС КНР Luyang вытеснил американский корабль Decatur из района вблизи рифа Гейвен, приблизившись к нему на критическое расстояние в 41 метр. Как сообщили американские СМИ, эсминец прошел от созданных КНР искусственных островов в рамках операции «по обеспечению свободы навигации».

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