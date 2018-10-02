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В Каталонии в годовщину референдума о независимости прошли массовые протесты

Александра Арсентьева
06:45 02.10.2018
Митинги под лозунгом «Не забыть, не простить. Построим республику» прошли в Террагоне, Барселоне, Жироне и Льейде.

В понедельник, 1 октября, в Каталонии прошли многочисленные акции протеста. Они посвящены годовщине проведения референдума о независимости.

Как сообщает издание La Vanguardia, митинги под лозунгом «Не забыть, не простить. Построим республику» прошли в Террагоне, Барселоне, Жироне и Льейде. Протестующие временно заблокировали движение поездов из Барселоны в Париж. Кроме того, были перекрыты автомагистрали А-2 и AP-7. Позднее движение поездов было восстановлено, но протесты не прекратились.

В Барселоне акция протеста закончилась массовыми столкновениями с полицией. На улицы города вышли почти 200 тысяч человек, которые требовали завершить начатый процесс по выходу региона из состава Испании. К вечеру радикально настроенные протестующие начали окружать парламент, но остановить их надолго полицейские не смогли. В них полетели банки, бутылки, дымовые шашки, в ответ на эти действия в ход пошли дубинки и травматическое оружие.

После этого толпа хлынула к парламенту, некоторым сотрудникам даже пришлось укрыться в здании. Демонстранты принялась заклеивать фасады плакатами с требованием начать строительство республики.

Напомним, в 2017 году на референдуме подавляющее большинство каталонцев выступило за выход из состава королевства. Мадрид итоги голосования не признал и ввел в автономии прямое руководство. Бывший глава Каталонии и идейный вдохновитель плебисцита о независимости Карлес Пучдемон сейчас находится в бегах.

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