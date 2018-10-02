Дуров объяснил утечки данных пользователей Telegram

Уязвимость, из-за которой раскрылись IP-адреса некоторых пользователей Telegram, затронула приблизительно 0,01% пользователей, осуществлявших с помощью мессенджера аудиозвонки. Об этом рассказал создатель приложения Павел Дуров в собственном Telegram-канале.

Он пояснил, что речь идет только о тех звонках, которые производились с платформы Telegram Desktop, так как в ней отсутствовала функция отключения одноранговых звонков. Что касается звонков с мобильного приложения, они всегда были безопасные, так как возможность отмены функции работала в мобильной версии с самого начала.

Дуров также отметил, что недочет уже исправлен.

«Мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с остальными нашими приложениями», - говорится в публикации.

Ранее эксперт по безопасности Дхирадж Мишра сообщил об обнаружении некой уязвимости, из-за которой IP-адреса пользователей Telegram раскрывались во время звонков через мессенджер. Утечка происходила из-за прямого однорангового соединения между абонентами (peer-to-peer, или P2P) на версиях мессенджера для компьютера, где оно было установлено по умолчанию.