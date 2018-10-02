СМИ: в России могут ввести норму на энергопотребление

В России могут попытаться ввести социальную норму энергопотребления для населения, когда при превышении лимита электричество становится очень дорогим, поскольку тарифы резко повышаются.

Как сообщает «Коммерсантъ», российское правительство может возобновить эту реформу. Нововведение одобрил вице-премьер Дмитрий Козак. По данным газеты, в январе следующего года ФАС представят на рассмотрение проекты документов.

Пять лет назад подобную реформу протестировали в семи регионах. Власти установили социальную норму от 50 до 190 киловатт-час в месяц на человека. В январе 2014 года реформу решили отложить.

На сей раз на человека будет установлена норма в 300 киловатт-час в месяц, а оплачиваться она будет по базовому тарифу. Потребление свыше 500 киловатт будет «экономически обоснованным». Объем будет фиксироваться не на отдельного потребителя, а на домохозяйство.

В проекте также отмечается сокращение субсидируемых потребителей и поэтапное приведение базового коэффициента к 1 вместо нынешнего 0,7. Жители сел и живущие в квартирах с электроплитами могут столкнуться с уменьшением субсидий.