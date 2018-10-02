Почти 145 тысяч автомобилей Mitsubishi отзывают в России

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проинформировало о программе по проведению добровольного отзыва 144.856 автомобилей марки Mitsubishi. Программу проводит официальный представитель бренда в России.

Все транспортные средства, к которым относятся Mitsubishi Outlander PHEV, Outlander и ASX были реализованы в России с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года. Причиной отзыва данных автомобилей является возможное снижение эффективности стояночного тормоза.

Владельцев машин, попадающих под указанные категории, проинформируют о необходимости предоставить их автомобили в сервисные центры для проведения обязательных ремонтных работ. Под ними подразумевается ремонт или замена задних тормозных суппортов. Данную услугу сервис предоставит бесплатно.

Определить, попадает ли их машина в данную категорию, автомобилисты смогут и сами, не дожидаясь получения письма или сообщения на телефон от сервисного центра. Для этого нужно сравнить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.