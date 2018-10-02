Самолет загорелся в аэропорту Нью-Йорка

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Delta, загорелось в нью-йоркском аэропорту Джонна Кеннеди.

Самолет должен был вылететь в столицу Ганы, пишет New York Post. Самолет возвращался к выходу на посадку. Однако внезапно у воздушного судна загорелось шасси из-за перегрева тормозов.

Сотрудники аэропорта быстро устранили возгорание. При этом с борта самолета эвакуировали весь экипаж и около 200 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.