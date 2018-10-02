Код доступа: как взломать новый iPhone с помощью Siri

На сайте YouTube появился видеоролик, в котором демонстрируется способ взлома смартфона iPhone при помощи встроенного в него голосового помощника Siri. В ролике Siri общается со своим хозяином на испанском языке, однако в какой стране он был записан, можно только гадать.

На видео демонстрируется, как с помощью несложных комбинаций получить доступ к контактным данным из телефонной книги смартфона Apple, даже если не знать кода его разблокировки. Для этого достаточно знать только номер телефона, который активирован в самом устройстве.

Чтобы не потребовалось вводить пароль, нужно с помощью Siri сначала запустить программу Voice Over, затем позвонить на телефон и сбросить вызов сообщением. После этого легко открыть телефонную книгу и получить доступ к контактам.

Данную комбинацию можно проделать на устройствах с новой операционной системой iOS 12, выпущенной для «яблочных» смартфонов в середине сентября.