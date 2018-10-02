В Киеве назвали «угрожающими» последствия от запуска второй нитки «Турецкого потока»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил опасения в связи с вводом в эксплуатацию второй нитки «Турецкого потока», поскольку он снизит транзит газа через Украину.

Как отметил глава украинской компании в эфире телеканала «Прямой», газопровод «Турецкий поток» такой же «угрожающий» для Украины, как и «Северный поток».

«Нить "Турецкого потока" такая же угрожающая, как и "Северный поток". Она меньше по объему, но угроза такая же — это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут», - сказал он.

Коболев посетовал, что с Анкарой не получилось вести переговоры по данному вопросу и отметил, что Киев надеется, что ЕС не откажется от транзита голубого топлива через Незалежную.

Напомним, первая нитка «Турецкого потока» предназначена доя поставок газа турецким потребителям, а вторая идет до Южной и Юго-Восточной Европы. Венгрия также выразила надежду, что газопровод достроят и до нее. Вторую нить по плану должны ввести в эксплуатацию в следующем году.