Уникальный артефакт времен Боспорского царства нашли в Крыму

Редкую находку обнаружила российская группа археологов Крымского федерального университета при раскопках древнего городища Тиритака в южной части Керчи. Специалисты наткнулись на костяной предмет с многофигурной рельефной композицией, который датируется I веком до н.э.

На композиции изображен бог Гарпократ с рогом изобилия, а также два сатира и гусь. Как сообщается на сайте университета, костяной рельеф такой сохранности и прекрасного исполнения найден на территории Боспорского царства впервые за более чем 200-летнюю историю археологических исследований.

Гарпократ – греческая интерпретация египетского бога зимнего солнца Гарпехрути. У греков он стал богом молчания. После обработки древнюю находку передадут на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

В этом году ученые исследовали квартал, расположенный к югу от крепостной стены античного города. Там в верхних слоях была также обнаружена раннесредневековая постройка с большой каменной печью.