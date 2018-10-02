Упал со смеху: Дуда подшутил над Трампом отредактированной фотографией

Польский президент Анджей Дуда подшутил над американским коллегой Дональдом Трампом и опубликовал отредактированное совместное фото в Twitter.

На снимке Дуда с Трампом подписывает договор о стратегическом сотрудничестве, однако президенты поменялись местами. Дело в том, что на реальной фотографии Трамп сидел за своим столом в Белом доме, а польский лидер стоит, склонившись над бумагами. Дуду потом обвинила польская общественность в том, что он позволил унизить и себя, и страну.

Анджей Дуда разместил измененное фото и рассказал о победе польской сборной по волейболу над американцами в полуфинале ЧМ.

«Вчерашняя победа "бело-красных" в полуфинале чемпионата мира по волейболу привела к повороту в отношениях Польши и США. В доказательство этому мне прислали это фото. Я упал со смеху», - написал польский лидер.

Встреча американского и польского президентов состоялась 18 сентября.