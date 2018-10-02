В МИД Украины заподозрили Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

Крым превратился в одну «большую военную российскую базу», на которой может быть размещено ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала ATR.

По его словам, существуют якобы обоснованные подозрения, что на полустрове может быть целая инфраструктура для ядерного оружия.

«У нас есть подозрения, что там может быть и ядерное оружие, или инфраструктура для ядерного оружия», - отметил он.

По словам Климкина, российские военные якобы поставляют с полуострова оружие и технику в Сирию. Министр подчеркнул, что Киев готовит резолюцию о милитаризации Крыма, после чего представит ее на Генассамблее ООН.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий на заседании парламентской ассамблеи НАТО заявил, что РФ может проводить «милитаризацию» Крыма.