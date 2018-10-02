Ополченцы ЛНР сбили украинский беспилотник с гранатой

Подразделения противовоздушной обороны ЛНР сбили украинский беспилотник «Фантом-4», который проводил разведку, и к которому была прикреплена граната.

Как рассказал представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, инцидент произошел в 60 км от Луганска. Военнослужащие сбили БПЛА, летевший с северо-запада на высоте 300 метров, из стрелкового оружия, сообщает Луганский информационный центр.

По словам Марочко, дрон был оснащен электромагнитным устройством для переноски и сброса ручной гранаты, которая крепилась снизу корпуса. По данным очевидцев, от уже подбитого беспилотника отделилась граната и взорвалась где-то неподалеку от места его падения.

Марочко отметил, что дрон в составе партии был закуплен 7 июля 2018 году в США, а в середине августа поставлен в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВС Украины. Затем он рассказал, что БПЛА использовали диверсанты, чтобы «дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения».