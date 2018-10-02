Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Храброе сердце: девушка спасла котенка, рискуя собственной жизнью

Валентина Пескова
01:51 02.10.2018
Жительница Новосибирска не дала погибнуть животному, хотя могла при этом сама упасть из окна многоэтажки.
Видео: Бюро Находок Новосибирска, ВКонтакте

В соцсетях Новосибирска появилось видео, которое вызвало немало обсуждений среди жителей города. В ролике запечатлено, как девушка спасает соседского котенка, застрявшего в оконной раме на шестом этаже дома №22 по улице Троллейной.

Отважная спасательница, стоя на подоконнике этажом ниже, с помощью швабры с длинной ручкой, зацепила животное и помогла ему попасть обратно в квартиру. Как сообщают спасательные службы города, саму девушку в это время страховал мужчина.

Большинство жителей города восхитилось поступком землячки, поблагодаривших ее за смелость и доброе сердце. Однако нашлись и те, кто не оценил благих намерений.

«Дурная, чуть сама не выпала», - написал один из пользователей.

«Глупость людская, так рисковать», - подытожил другой.

Третья сибирячка, живущая в доме напротив, сообщила, что видела происходящее своими глазами и посетовала на хозяев, оставивших котенка одного дома. Судя по свету, появившемуся в их окне только около 21.00, они в момент происшествия отсутствовали, и не знали, что происходило с их питомцем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.10.2018, 00:11
Шокирующие цифры: в ООН рассказали, сколько детей погибли от мин в Донбассе
Дата02.10.2018, 02:44
Виртуозная работа российских снайперов по «террористам»: кадры учений
Дата01.10.2018, 12:04
Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата01.10.2018, 10:41
«Изделие 80»: раскрыты подробности о двигателе ПАК ДА
Дата29.09.2018, 20:19
В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера, пропавшего полвека назад
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:20 В стране и мире
В Роскосмосе считают, что дыра в «Союзе» появилась не случайно
03:08 В стране и мире
Эсминец КНР «атаковал» корабль ВМС США в Южно-Китайском море
02:51 В стране и мире
В МИД Украины заподозрили Россию в размещении ядерного оружия в Крыму
02:29 В стране и мире
Видео
Ополченцы ЛНР сбили украинский беспилотник с гранатой
01:53 В стране и мире
Трамп публично оскорбил журналистку ABC News
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Храброе сердце: девушка спасла котенка, рискуя собственной жизнью
Ученые раскрыли личность женщины из железного гроба в Нью-Йорке
Видео
Теперь второй срок гарантирован: в Сети высмеяли «случайный» визит Порошенко на свадьбу
Марину Хлебникову госпитализировали после трагической смерти мужа
Названы пять самых недолговечных автомобилей
Порошенко поблагодарил Путина в эфире американского телеканала
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.