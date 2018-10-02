Храброе сердце: девушка спасла котенка, рискуя собственной жизнью

В соцсетях Новосибирска появилось видео, которое вызвало немало обсуждений среди жителей города. В ролике запечатлено, как девушка спасает соседского котенка, застрявшего в оконной раме на шестом этаже дома №22 по улице Троллейной.

Отважная спасательница, стоя на подоконнике этажом ниже, с помощью швабры с длинной ручкой, зацепила животное и помогла ему попасть обратно в квартиру. Как сообщают спасательные службы города, саму девушку в это время страховал мужчина.

Большинство жителей города восхитилось поступком землячки, поблагодаривших ее за смелость и доброе сердце. Однако нашлись и те, кто не оценил благих намерений.

«Дурная, чуть сама не выпала», - написал один из пользователей.

«Глупость людская, так рисковать», - подытожил другой.

Третья сибирячка, живущая в доме напротив, сообщила, что видела происходящее своими глазами и посетовала на хозяев, оставивших котенка одного дома. Судя по свету, появившемуся в их окне только около 21.00, они в момент происшествия отсутствовали, и не знали, что происходило с их питомцем.