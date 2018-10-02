Трамп публично оскорбил журналистку ABC News

Американский президент Дональд Трамп высмеял журналисту во время брифинга у Белого дома, когда ей дали время задать вопрос.

Как пишет The Washington Post, встреча Трампа с журналистами по итогам торгового соглашения с Мексикой и Канадой проходила в Розовом саду. Журналистка телеканала ABC News Сесилия Вега попыталась задать вопрос президенту. Когда Трамп дал ей слово, он с улыбкой сказал: «Она в шоке, что я выбрал ее, она в шоке».

Журналистка не растерялась и заявила, что она так не думает. Американский президент не остался в долгу и прервал ее: «Я знаю, вы не думаете, вы никогда этого не делаете». Только после этих замечаний политик дал задать корреспонденту вопрос.

После инцидента пресса обвинила Дональда Трампа в сексизме, поскольку его нападение на журналиста носило гендерный характер. При этом Вега даже не успела задать какой-либо вопрос, чтобы так разозлить президента.

«Если Трамп хочет атаковать женщин, от которых он чувствует угрозу, он часто использует стереотипы о внешности и интеллекте», - отметили в WP.

Ранее американский лидер заявил телеведущей MSNBC Мике Бжезински, что та сделала себе «подтяжку лица», а обозревателя The New York Times Морин Дауд он назвал «сумасшедшей».