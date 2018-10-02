В Роскосмосе сообщили о проблемах в сотрудничестве с NASA

Роскосмос начал испытывать проблемы в сотрудничестве с американским космическим агентством NASA, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

«Проблемы с NASA, безусловно, появились, но не по вине NASA, а по вине тех американских кругов, которые окружают NASA, которые диктуют им определенные условия», - сказал он.

По словам Рогозина, он знает людей в NASA, которые жалуются на давление, оказывающееся на них со стороны «оголтелых русофобов». При это Рогозин подчеркнул, что «для них потеря Роскосмоса в качестве партнера – смертельно».

Глава госкорпорации добавил, что для лунной программы США будут задействованы корабли, которые произвели в Штатах, но на случай внештатных ситуаций, им понадобится «вторая транспортная система», которая, как отметил Рогозин, есть только у России.

Ранее глава Роскосмоса пообещал, что Россия вновь станет первой на рынке запусков полезных нагрузок в космос ракетами-носителями.