Моряки ВМФ США попали под трибунал за сексуальные преступления с несовершеннолетней

Четверо служащих ВМФ США обвиняются в сексуальных преступлениях с несовершеннолетней девушкой, которые были совершены в сентябре 2017 года на военно-морской базе Кицап-Бангор в Вашингтоне.

Как сообщает NBC News, военных отдали под трибунал также за съемку детской порнографии. Двух из моряков обвинили в съемках порнографического видео, а троих обвинили в сексуальных действиях с девушкой 12-16 лет. Еще одного обвинили в совершении неподобающих действиях по отношению к ребенку.

Инцидент произошел на основной базе подлодок на северо-западе Тихого океана. Отмечается, что неизвестно, как девушка попала в казарму.

Обвиняемые считаются невиновными, пока их вину не докажут в ходе судебного разбирательства. Поэтому все моряки продолжают нести военную службу.