Мы вернемся: Рогозин пообещал, что Россия станет первой на рынке запусков в космос

Россия вновь станет первой на рынке запусков полезных нагрузок в космос ракетами-носителями, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он пояснил в эфире Первого канала, что в следующем году наша страна проведет второй запуск тяжелой ракеты «Ангара», а с 2021 года выйдет на серийное производство данной ракеты-носителя.

«Мы вернемся и станем снова первыми, я вам обещаю», - заявил Рогозин.

Как сообщил глава госпорпорации, Роскосмос провел первое совещание по тематике сверхтяжелой ракеты, а также определил ее конструкторов. По его словам, ее запустят в 2028 году.

«Мы собираемся с Восточного запустить наш сверхтяж. Это возвращение к той программе, которая Советскому Союзу была по плечу - "Энергия-Буран", мы возвращаемся, но на новой технологичной основе», - пояснил Рогозин.

На ее создание и строительство инфраструктуры на космодроме Восточный потребуется 1,5 триллиона рублей. Также глава Роскосмоса рассказал, что участие в разработке примет Казахстан.

Напомним, сверхтяжелая ракета-носитель предназначена для российской лунной программы. Строительство инфраструктуры под ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году.