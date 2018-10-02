Курс доллара впервые с августа опустился ниже 65 рублей

Российский рубль продолжает свое укрепление на московской бирже. Впервые с 8 августа курс доллара опустился ниже отметки в 65 рублей: американская валюта потеряла сразу 55 копеек. Таким образом, курс за один доллар составил 64,97 рубля.

Курс евро опустился на 84 копейки и составил 75,25 рубля.

Такое падение иностранных валют связано с дорожающей ценой на нефть. Цена на нефть марки Brent поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с 2014 года. Нефть дорожает уже несколько дней подряд на фоне американских санкций против Ирана.