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Шокирующие цифры: в ООН рассказали, сколько детей погибли от мин в Донбассе

Василиса Морозова
00:11 02.10.2018
ЮНИСЕФ обнародовал количество погибших детей в результате разрыва мин в Донбассе с начала конфликта в 2014 году.
Шокирующие цифры: в ООН рассказали, сколько детей погибли от мин в Донбассе
Фото: Serg Glovny, Globallookpress

Украинское представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) назвало количество погибших детей от разорвавшихся в Донбассе мин с начала боевых действий в 2014 году, сообщение размещено на официальной странице организации в соцсети Twitter.

Так, согласно данным ЮНИСЕФ, с начала конфликта на юго-востоке Украины более 140 детей были убиты или ранены в результате разорвавшихся мин.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы угрожают жизням 220 тысяч детей на востоке Украины», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три мальчика погибли 1 октября в результате взрыва противопехотной осколочной мины под Горловкой. Еще один мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован, позже ребенок рассказал об обстоятельствах произошедшего.

«Звезда» в специальном репортаже «Дети Донбасса» раскрыла страшную сторону войны на юго-востоке Украины, в которой вынужденно участвуют и дети. Проживающие в Донбассе мальчики и девочки привыкли засыпать под свист пуль и укрываться от минометных обстрелов в подвалах.

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