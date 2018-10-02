Шокирующие цифры: в ООН рассказали, сколько детей погибли от мин в Донбассе

Украинское представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) назвало количество погибших детей от разорвавшихся в Донбассе мин с начала боевых действий в 2014 году, сообщение размещено на официальной странице организации в соцсети Twitter.

Так, согласно данным ЮНИСЕФ, с начала конфликта на юго-востоке Украины более 140 детей были убиты или ранены в результате разорвавшихся мин.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы угрожают жизням 220 тысяч детей на востоке Украины», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три мальчика погибли 1 октября в результате взрыва противопехотной осколочной мины под Горловкой. Еще один мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован, позже ребенок рассказал об обстоятельствах произошедшего.

«Звезда» в специальном репортаже «Дети Донбасса» раскрыла страшную сторону войны на юго-востоке Украины, в которой вынужденно участвуют и дети. Проживающие в Донбассе мальчики и девочки привыкли засыпать под свист пуль и укрываться от минометных обстрелов в подвалах.