Борис Джонсон высмеял Терезу Мэй в день ее рождения

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон известен своим эксцентричным поведением и необычными высказываниями, но в этот раз, он, пожалуй, превзошел сам себя. Первого октября, в день рождения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Джонсон разместил в Сети забавную фотосессию, в которой решил явно поиздеваться над своим бывшим боссом.

На фотографиях Борис бежит по полю с полусухой высокой травой, таким образом своеобразно пародируя знаменитое высказывание Терезы Мэй. Когда-то в интервью госпожа Мэй призналась, что самым хулиганским ее поступком в детстве была пробежка по пшеничному полю с друзьями.

«Фермеры были от этого не в восторге», - сказала премьер.

Реакция Терезы Мэй на фотосессию Джонсона неизвестна, но в день своего 62-летия ей было, скорее всего, не до поздравлений. На этой неделе на конференции правящей консервативной партии в Бирмингеме обсуждают судьбу ее премьерства и будущее всей Великобритании в связи с предстоящим Брекзитом.