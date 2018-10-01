Нефть Brent превысила 85 долларов впервые с 2014 года

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 85долларов за баррель впервые с 2014 года. Стоимость декабрьских фьючерсов нефти продолжает расти, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 21.29 мск составила 85,02 доллара за баррель. Последний раз цена марки Brent стоила более 85 долларов 3 ноября 2014 года.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась почти на 3%, до 75,42 доллара за баррель.

Так, цены на нефть растут в ожидании сокращения ее экспорта в связи с американскими санкциями против Тегерана, а также торговой сделки USMCA между Мексикой, США и Канадой.

Тем временем, курс доллара к рублю на Московской бирже опустился по состоянию на 21.44 мск на 0,73% до 65,05 рубля, а курс евро – на 1,03% до 75,31 рубля.