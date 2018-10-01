Очень горько и больно - Игорь Костолевский о смерти Шарля Азнавура

Актер Игорь Костолевский рассказал «Звезде», что вся его жизнь прошла под песни и музыку Шарля Азнавура. Костолевский снимался в фильме «Тегеран-43», в котором прозвучала французская версия песни «Вечная любовь» (Une vie d’amour) в исполнении великого шансонье.

«Очень горько и печально, что ушел Шарль Азнавур. Это был мой любимый певец, которого я обожал с детства. Под его песни, под его музыку прошла вся моя жизнь. И то, что он написал для «Тегерана-43» - это, конечно, совершенно потрясающе. Ушел великий певец. Но остались его песни, которые будут всегда звучать в наших сердцах», - сказал Игорь Костолевский.

Напомним, Шарля Азнавура не стало сегодня, 1 октября. Певец ушел в возрасте 94 лет. После себя он оставил огромное наследие в виде более чем 1300 песен и 60 фильмов.