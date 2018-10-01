Назван новый гендиректор Instagram

Facebook назначила новым гендиректором принадлежащей ей социальной сети Instagram Адама Моссери.

Как сообщает The Washington Post, Моссери работал в Facebook около 10 лет в качестве дизайнера, а затем заведовал новостной лентой соцсети. Перед тем как возглавить Instagram он поработал главой одного из ее подразделений.

Сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке и уходе из компании в ближайшее время. Они работали в Instagram с 2010 года. Причин ухода они не назвали, но отметили, что готовы к новой главе в своей жизни.

Социальная сеть Instagram предназначена для размещения фотографий и видео. Появился он в 2010 году, а уже спустя 2 года Facebook купила его за 1 млрд долларов.