В МИД России назвали провокацией операции косовского спецназа на севере края

В Министерстве иностранных дел России сделали заявление на тему Косово. Как заявили в ведомстве, Москва осуждает пассивное поведение Международных сил по обеспечению стабильности в республике, потому что отсутствие их реакции на провокацию сербского спецназа могло повлечь печальные последствия.

В МИД РФ отметили, что «демонстративное вторжение косовского спецназа в сербонаселенные районы» вопреки договоренностям между Белградом и Приштиной – «провокация, нацеленная на запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию».

«Столь безответственное поведение косовских властей могло повлечь за собой новое кровопролитие в Косово, дестабилизацию в Балканском регионе в целом», — говорится в официальном сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Помимо прочего, в министерстве осудили «пассивное поведение Международных сил», не предпринявших никаких действий, хотя и обязанных «обеспечивать мир и безопасность в крае».

Напомним, ранее бойцы спецподразделения МВД Косово заняли позиции неподалеку от подконтрольной Белграду ГЭС, а после – вошли в центр экологии и спорта на севере края. После этого президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности.