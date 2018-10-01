«Звездный ливень»: в ночь на 2 октября начнется грандиозный метеоритный дождь

Второго октября начнется один из самых масштабных метеоритных дождей в текущем году. По данным космического агентства NASA, период «звездных ливней» продлится до седьмого ноября.

Метеоритный поток вызван обломками кометы Галлея. Астрономы и ученые называют грядущее событие «звездопадом Ориониды», как сообщает American Meteor Society. Второе аналогичное событие ожидается в мае и уже получило название «звездопад Аквариды». Они будут заметны в обоих полушариях планеты.

Загадать желание на падающую звезду можно будет уже второго октября. Однако пик «ливня» придется на двадцать первое число месяца – тогда количество сверкающих метеоров, заметных на небе, составит 20-25 в час.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут увидеть редкое по красоте явление: в ночь с 8 на 9 октября в небе над российской столицей ожидается пик метеорного потока Дракониды. Этот поток был порожден кометой Джакобини – Циннера.