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За сутки Идлибскую зону деэскалации покинули почти 750 сирийцев

Наталья Вальханская
22:12 01.10.2018
748 мирных жителей, в том числе 238 детей, через гуманитарный коридор Абу-Эд-Духур покинули Идлибскую зону деэскалации.
За сутки Идлибскую зону деэскалации покинули почти 750 сирийцев
Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-Эд-Духур Идлибскую зону деэскалации покинуло 748 мирных жителей (из них 238 детей). Оказана медицинская помощь 418 сирийцам (в том числе 138 детям), сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция. В лагере для временно перемещенных лиц (населенный пункт Адра провинции Риф Дамаск) в ходе акции выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,07 тонны», - добавил Савченко.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1948 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3042,97 тонны.

В школе «Адиб-Аль-Али» в городе Хомс совместно со всероссийской общественной организацией «Боевое братство» проведена благотворительная акция, в ходе которой детям выдано 850 школьных рюкзаков с канцелярскими принадлежностями.

«В районе Баб-Макам города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой организована раздача нуждающимся жителям одной тонны свежего хлеба», - рассказал генерал-лейтенант.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

«Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Арафит, Джубб-Эль-Ахмар, Телль-Эт-Тут, Бариша, Мгайрия (дважды), Калаз-Тахтани (дважды), Кдин, Дахр-Абу-Асад провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри, Хара (трижды), северо-западной окраины и района научно-исследовательского центра города Алеппо, а также населенных пунктов Аль-Баси и Маан провинции Хама. В результате обстрелов один сирийский военнослужащий и трое мирных жителей получили ранения», - заявили в российском Центре по примирению.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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