Трамп рассказал, почему он никогда не пил алкоголь

Президент США Дональд Трамп признался, что мог бы быть «самым ужасным в мире» человеком, если бы употреблял алкоголь.

Но американский лидер никогда в своей жизни этого не делал. Причиной такому решению послужила смерть брата Трампа от алкоголизма. Президент считает хорошей привычкой то, что он никогда не пробовал даже пиво.

«Кто бы меня ни спросил – у меня никогда не было в жизни и стакана алкоголя. Какие бы причины ни были. Можете представить, если бы это произошло, какой бы это был кошмар, я был бы самым ужасным в мире», - цитирует Трампа CNN.

Так американский лидер ответил на вопрос о скандале с кандидатом в верховный суд США Бреттом Кавано, который обвиняется сразу несколькими женщинами в неподобающем поведении в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее, накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в Финляндии выпустили специальное пиво, на этикетках которого изображены оба лидера, а надпись на этикетке гласит: «Давай разберемся как взрослые».