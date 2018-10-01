В Google Maps появятся функции для жителей крупных городов России

Корпорация Google провела анонс нескольких новых функций для своего картографического сервиса. Новый функционал коснется планирования поездок с учетом пробок, что должно пригодиться жителям загруженных российских городов.

После обновления в сервисе появится специальная вкладка с информацией о пробках и расписании общественного транспорта, подобранная с учетом привычных для конкретного пользователя маршрутов.

Кроме того, сервис научится учитывать смешанные маршруты, которые предполагают совмещение личного и общественного транспорта. Предполагается, что Google будет учитывать состояние пробок и прогнозировать их возможное появление на маршруте, заранее предупреждая владельца смартфона и предлагая альтернативные пути.

Функция будет доступна для жителей тринадцати российских крупных городов от Москвы и Петербурга до Перми и Омска. Планируется, что позже география может быть расширена.