Он отдал сердце слушателям – героиня песни «Вечная любовь» рассказала о Шарле Азнавуре

Актриса Наталья Белохвостикова, сыгравшая главную роль в художественном фильме «Тегеран-43», рассказала в беседе со «Звездой» о своем отношении к шансонье Шарлю Азнавуру. Известный музыкант и певец написал для этой картины одну из своих самых известных песен – «Вечная любовь».

Как рассказала актриса, «Вечная любовь» была посвящена именно ей. Азнавур считал, что его музыка принадлежит всему миру, в связи с чем почти никогда не посвящал песен конкретным людям. Однако образ российской актрисы так впечатлил его, что он решился на исключение из правил.

Азнавур и его коллега Жорж Гарваренц создавали заглавную композицию фильма, «вглядываясь в глаза» актрисы. Песня стала настолько популярной, что в дни проката картины во Франции звучала практически отовсюду.

«Единственное, что я могу сказать, и что останется навсегда… Я сейчас говорю о нем и вижу перед собой совершенно обаятельную улыбку, лучистые и очень добрые глаза. Талантливый человек, гениальный человек, не боится дарить себя людям, дарить миру, свое сердце отдавать слушателям», - рассказала Белохвостикова.

Всемирно известный шансонье Шарль Азнавур ушел из жизни в возрасте 94 лет. Шарль Азнавур является одним из самых известных эстрадных исполнителей, за свою долгую карьеру он создал свыше 1300 композиций. Диски с песнями шансонье разошлись тиражом, превышающим 200 миллионов экземпляров.