СК РФ возбудил уголовное дело после гибели детей в Горловке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели детей в районе Горловки.

Накануне в результате взрыва противопехотной осколочной мины в Донбассе в районе Горловки погибли трое детей. Еще один несовершеннолетний в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение.

В Следственном комитете сообщили, что в данный момент устанавливаются личности командиров украинских силовиков, отдававших заведомо преступные приказы. По словам представителя ведомства, минные поля устанавливались на территории объектов гражданской инфраструктуры, которые не являлись военными целями.

Возраст погибших детей – 12-13 лет.

Напомним, в Донбассе в районе Горловки возле блок-поста дети подорвались на мине. Трое погибли, одного в тяжелом состоянии доставили в больницу. Это были далеко не первые жертвы действий ВСУ – ранее правительственные войска обстреляли зажигательными боеприпасами окраины Горловки, уничтожив пять домов.