В Верховной раде предложили приравнять понятие «русский мир» к нацизму

Представители «Блока Петра Порошенко» и внефракционные депутаты подали на рассмотрение украинской Рады законопроект, предлагающий запретить в стране понятие «русский мир» и признать его националистическим на государственном уровне.

Понятие описывается депутатами как «российская неоимперская геополитическая культурно-историческая идея», якобы продвигаемая «под лозунгами единения и защиты носителей русского языка».

Законодатели стремятся запретить любые упоминания «русского мира» на Украине, особенно в контексте «российская православная церковь – основа Вселенского православия». Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, «русский мир» – это идея межконтинентального сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре.

Между тем, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, в котором говорится о том, что Россия и ее компании не смогут взыскивать долги со стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.