Правительство до 2025 года не изменит формулу расчета пенсий

Социальный блок правительства Российской Федерации не согласовывал предложение о подключении жителей РФ к новой системе индивидуального расчета пенсий и даже не видел подобного законопроекта. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По словам заместителя главы российского правительства, социальный блок никак не может прокомментировать сообщения о новой системе расчета пенсионного капитала. Никаких суждений и тем более согласований инициативы на данный момент нет.

«Мы, как соцблок, законопроекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я бы посчитала преждевременным», — заявила Татьяна Голикова, которую цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что с первого октября в Российской Федерации вступили в силу несколько важных изменений законодательства. Многие из них касаются пенсионной системы, в том числе введение отчетности работодателей о работниках, которые вступают в предпенсионный возраст, новые системы хранения данных и штрафы для юридических лиц.