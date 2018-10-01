Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор написал заявление об уходе

Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, который получил единовременную выплату в размере 23 окладов при увольнении с должности врио и позже вернулся на работу, не станет членом состава нового правительства региона. Как сообщается, Агибалов написал заявление об уходе.

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он отметил, что ему жаль ухода Агибалова, поскольку он был полезным сотрудником. Также свой пост вице-губернатора покинет Евгений Юрченко. Губернатора цитируют РИА Новости.

Напомним, заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову, освобожденному ранее с поста врио, произвели единовременную выплату в размере 23 окладов. Как сообщается, процесс прошел в соответствии с законом.