Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину

Водитель автомобиля в Чувашии совершил наезд на 14-летнюю школьницу после того, как она отказалась сесть к нему в машину. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Чувашской республике.

По данным следственных органов, 49-летний житель деревни Вурманкасы находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он пригласил школьницу прокатиться на его автомобиле Lada X-Ray, но получил отказ.

Разъярившись, пьяный автовладелец совершил наезд на ребенка. Девочку экстренно госпитализировали, в данный момент ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Подозреваемый в покушении на убийство мужчина уже задержан и взят под стражу. Проводится ряд экспертиз, в том числе на вменяемость водителя. Возбуждено уголовное дело.