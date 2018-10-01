ВВС Испании назначили наказание случайно выпустившему ракету над Эстонией пилоту

ВВС Испании вынесли наказание пилоту, который по ошибке выпустил боевую ракету в воздухе над Эстонией в августе 2018 года. Он получил минимальное дисциплинарное взыскание.

По статье за нарушение регламента, которой руководствовалось командовние пилота, ему грозит либо штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней. Вина пилота, выпустившего ракету по халатности, была доказана, но в результате инцидента никто не пострадал, и не был нанесен материальный ущерб. Об этом сообщает издание El Pais.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пилот истребителя Eurofighter Typhoon, пролетая в небе над Эстонией, случайно выпустил боевую ракету, которую нес на борту, в неизвестном направлении. Произошло это в непосредственной близости от границы с Россией.