Дмитрий Киселев подал в полицию на автора статьи о его доме в Коктебеле

Дмитрий Киселев подал в полицию на автора статьи, в которой утверждается спорная информация о недвижимости известного телеведущего в крымском Коктебеле. По словам Киселева, написавший статью журналист является мошенником и вымогателем.

Киселев отметил, что озвученные автором статьи цифры носят случайный порядок и буквально «взяты с потолка», и подчеркнул, что все документы по недвижимости содержит в полном порядке.

«Просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», - сказал телеведущий в эфире радио «Говорит Москва».

Критический материал относительно недвижимости ведущего был, в числе прочего, посвящен реконструкции постройки. По словам журналиста, на которого подал в полицию Киселев, здание якобы является сейсмически опасным из-за конструкционных особенностей.