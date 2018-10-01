В ЯНАО жилой 59-квартирный дом сошел со свайного поля

Следственный отдел полиции по Тазовскому району Ямало-Ненецкого автономного округа начал начал доследственную проверку инцидента с жилым 59-квартирным домом.

Речь идет о признаках преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса России («халатность») по факту смещения здания со свайного поля. В доме проживает 138 человек. О происшествии сообщает СК РФ.

Как сообщается, пострадавших нет, в настоящий момент производится расселение дома. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.