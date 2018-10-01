Киев пригрозил выслать из страны консула Венгрии

Внешнеполитическое ведомство Украины пригрозило выслать из страны консула Венгрии, если венгерская сторона не отзовет своего дипломата самостоятельно. Об этом заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

«Если венгерская сторона не отзывает своего консула из Берегова, поскольку она нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, мы будем высылать консула с Украины, и тогда в ближайшее время он поедет домой», - цитирует агентство УНН спикера МИД Украины.

Очередной дипломатический скандал между Украиной и Венгрией разгорелся на фоне ситуации с негласной выдачей венгерских паспортов украинским гражданам. Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил выслать консула страны, если эти действия не прекратятся.

По мнению венгерской стороны, которую представляет глава МИД этой страны Петер Сийярто, двойное гражданство широко распространено в Европе. Руководитель венгерской дипломатии подчеркнул, что в этом свете непонятно, почему стремящаяся в ЕС Украина выступает против этой практики.