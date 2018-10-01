В Македонии провалился референдум о переименовании страны

Референдум о переименовании страны по договору с Грецией провалился. Об этом заявил председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоски.

Комиссия установила, что в процессе приняли участие немногим более 666 тысяч человек (36,91% от общего числа избирателей), среди которых 91,46% выступили за соглашение, и 6,56% – против.

Подытоживая свершившийся факт, Деркоски подчеркнул, что решение не было принято по причине того, что «не проголосовали больше половины зарегистрированных в списке избирателей». Его слова передают РИА Новости.

Напомним, ранее в Македонии был дан старт голосованию о переименовании государства. Принять участие в голосовании должны были более, чем 1 миллион человек.