«Страшный визг»: хозяин пережившей атаку пумы в Подмосковье собаки рассказал о нападении

Утром тридцатого сентября в Одинцовском районе Подмосковья произошло необычное для данной местности событие – огромная пума напала на домашних собак в населенном пункте Козино. Хозяин собак по имени Алексей рассказал «Звезде», как разворачивались события.

По словам мужчины, он услышал страшный визг где-то около семи утра. Хищная кошка родом из Южной Америки к этому моменту уже напала на собак. По версии Алексея, они привлекли внимание пумы лаем.

«Наверное, они пуму начали облаивать, довели до дерева сливы. Пума по сливе перебралась, погналась за собачкой, поймали в районе курятника, где качели. Сначала за голову поймала. Я услышал страшный визг, не знал, что собаки вообще так могут визжать. Выбежал, опешил – у меня во дворе вот такая большая пума. Жалко было мою собаку, она прямо верещала. Я схватил лопату, но она (пума – прим. ред.) не реагировала на броски, в глазах ничего не менялось, не ощущала страха. Просто держала Жулю в зубах и все. Я пошел за другой палкой в сторону бани. Жуля как-то вывернулась, спряталась между забором и баней. Большая кошка не смогла туда пролезть», - рассказал хозяин пострадавшей от нападения собаки.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлена схватка пумы с собакой Жулей. По предварительным данным, хищник сбежал из элитного поселка Грязи. После боя с собаками его обездвижили дротиком с транквилизатором, поместили в клетку и перевезли в приют до выяснения обстоятельств.