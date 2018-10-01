Дно канала имени Москвы обследовали с помощью самодельного российского беспилотника

Два изобретателя-энтузиаста из Москвы собрали и продемонстрировали широкой публике подводный аппарат. С его помощью они обследовали небольшой участок дна Канала имени Москвы.

На видео довольно хорошего качества аппарат плывет под водой. Иногда кажется, что вот-вот на камеру должна выплыть какая-то огромная рыба, но на дне все спокойно.

«Сама подлодка управляется по ethernet кабелю, идущему от буя с приемником управления и передатчиком видеосигнала», - написали создатели на ресурсе Pikabu.

На субмарине установлены сразу несколько камер. Пока не очень понятно, окончательный ли это вариант или разработчики будут еще его совершенствовать. Помимо этого, о его назначение разработчики пока умалчивают.