Посол Южной Кореи вызван в МИД России из-за задержания судна «Севастополь»

Министерство иностранных дел России вызвало посла Южной Кореи У Юн Гына, которому было сделано представление в связи с задержанием российского судна «Севастополь» в порту города Пусан.

В ведомстве сообщили, что представление было сделано заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Россия требует от южнокорейских властей незамедлительной отмены запрета на выход «Севастополя» из порта.

Напомним, российское судно «Севастополь», которое принадлежит компании «Гудзон», было задержано в южнокорейском порту Пусан. По уточнению Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке, судно не было арестовано, однако, в настоящее время ему не могут разрешить отход.