Начался прием работ на V фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»

Первого октября стартовал прием работ на юбилейный, пятый фотоконкурс РГО - «Самая красивая страна». Масштабный медиапроект посвящен сохранению природы России и бережному отношению к ней.

Критерии участия в конкурсе следующие: снимки должны быть сделаны на территории России, выполнены в жанре живописной панорамы или сюжетной линии встречи. Но если раньше принимали исключительно фотографии, сделанные на профессиональную технику, то в этом году появилась новая номинация - «Снято на смартфон».

«Да, возможно, не получится крупноформатная фотография, но поверьте, если человек находится на рыбалке, сидит в лодке и к нему выходит лось, что у меня однажды было, а рядом только мобильный телефон, то лучше это снять на мобильный телефон, чем не получить этот кадр вообще. И члены жюри согласились допустить эту номинацию», - объяснила нововведение советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.

Еще одна новинка этого года - президент Русского географического общества Сергей Шойгу предложил ввести отдельный конкурс для детей. Все, кому меньше 16 лет, могут прислать свои фотографии. Номинаций пять - «Мир людей», «Пейзаж», «Мир зверей», «Мир птиц» и «Макромир».

Работы оценят профессиональные фотографы и люди из разных областей искусства. Всего за четыре года существования конкурса на сайте проекта разместили 400 тысяч снимков.